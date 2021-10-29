В Беларуси появится Национальный центр защиты персональных данных.

В Беларуси будет создан Национальный центр защиты персональных данных со статусом уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

Согласно указу №422 от 28 октября 2021 года, центр наделен правом проводить проверки соблюдения законодательства о персональных данных, выносить письменные требования (предписания) об устранении выявленных нарушений, требовать прекращения обработки персональных данных, если иными способами невозможно обеспечить защиту прав субъектов персональных данных.

Установлены дополнительные меры, связанные с обеспечением защиты персональных данных: необходимость прохождения специального обучения лицами, в обязанности которых входит защита персональных данных; обязанность ведения учета персональных данных, подлежащих обработке государственными органами и иными организациями.

«[Принятие документа] позволит повысить уровень защиты персональных данных в государстве и обеспечить более полную реализацию конституционного права граждан на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь», - говорится в официальном комментарии.