МВД РБ поблагодарило бдительных граждан за информацию о бойцах ЧВК

МВД Беларуси принимает исчерпывающие меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе при проведении общественно-политических мероприятий, сообщила пресс-служба ведомства

МВД также поблагодарило граждан, «которые уже проявили бдительность и своевременно проинформировали правоохранительные органы о подозрительных гражданах. Речь о боевиках иностранной частной военной компании Вагнера, которые были задержаны 29 июля под Минском».

Правоохранители также просят жителей и гостей Беларуси своевременно передавать им информацию о появлении в населенных пунктах страны и вблизи них подозрительных лиц и предметов.