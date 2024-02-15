Последнее обновление: 15.02.2024 18:11

Власти Беларуси обяжут обрабатывать персональные данные только на территории страны

Белорусские власти намерены ввести требование к обработке персональных данных на территории страны, сообщил сегодня директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев со ссылкой на проект соответствующего указа.

«Подготовлен проект указа, который устанавливает требование о локализации обработки на территории нашей страны особо чувствительной информации, относящейся к банковской, адвокатской, нотариальной и другим охраняемым законом тайнам, сведениям о здоровье, иным биометрическим данным, данным о несовершеннолетних», – сообщил Гаев на пресс-конференции в Минске.

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