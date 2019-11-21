Глава Совбеза РБ нанял для тестов неправильных хакеров

Глава Совбеза Беларуси Станислав Зась заверил сегодня общественность в том, что белорусская система стационарной правительственной связи, собственно, как и проходящая тестирование закрытая мобильная не подвержены взлому.

"Любая система должна быть защищена от любых посягательств. Сейчас одна из задач, которая стояла перед Оперативно-аналитическим центром, - выявить уязвимости и попытаться получить доступ к этой связи. Они не смогли решить эту задачу", - сообщил госсекретарь Совбеза после совещания у Лукашенко.

Это заявление - отнюдь не свидетельство гениальности белорусских разработчиков, а лишь говорит о том, что для тестов на взломоустойчивость Беларусь наняла зависимых от госчиновников или неквалифицированных хакеров.

Единственным критерием оценки безопасности той или иной системы в первую очередь является время, в течение которого система, подвергаемая постоянным атакам, остается нескомпрометированной. Но так или иначе взламывается всё, что выходит за границы так называемого закрытого контура.

Впрочем, это мнение косвенно подтверждает сам Станислав Зась.

"Мы полностью ушли от советского наследия. Уже на новой технологической базе построена вся эта система. Притом используется исключительно белорусская аппаратура шифрования, чтобы обеспечить безопасность связи. И на данный момент степень локализации всего основного оборудования - 80%. Здесь особых проблем не видится. Надо просто совершенствовать то, что есть", - указал на открытые двери в системе связи глава Совбеза РБ.

Оставшиеся нелокализованные 20%, а это естественно чипы, производить которые Беларусь не умеет, - это очень много для утверждений о безопасности системы. К тому же, вряд ли белорусские разработчики озаботились написанием с нуля операционных систем под используемое оборудование и программного обеспечения.

Комментируя защищенную мобильную связь, Станислав Зась сказал, что пока есть проблемы с качеством связи.

«В настоящее время уже проходит завершающий этап тестовой эксплуатации мобильной связи. Телефонные аппараты, внешне похожие на обычные, розданы должностным лицам и уже используются. Определяются слабые места. Есть у этой связи сильные стороны. Это безопасность - самое главное. Есть и слабые - это качество связи. Над этим надо будет поработать», - констатировал глава Совбеза.