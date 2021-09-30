ЕРИП с 1 октября начнет продавать данные о клиентах

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» с 1 октября 2021 начинает продажу данных о клиентах, следует из сообщения на сайте организации.

«С 01.10.2021 … «ЕРИП» оказывает новые услуги: по предоставлению данных о клиентах, их представителях с целью обновления (актуализации) данных - для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (за исключением НКФО, оказывающих кассово-инкассаторские услуги), ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и иных лиц, осуществляющих финансовые операции», - сказано в сообщении.

Еще одной услугой станет аутентификация (идентификация / верификация данных) физических лиц посредством МСИ с использованием биометрических данных в дистанционных каналах с дополнительным фактором аутентификации на основе динамического пароля - для субъектов МСИ, за исключением иных юридических лиц и НКФО, оказывающих кассово-инкассаторские услуги.