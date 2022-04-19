Лукашенко поднял вопрос о безопасности на железной дороге

Лукашенко признал, что на «повестке дня» стоят вопросы обеспечения безопасности на железной дороге, «противодействия кибератакам и информационного противоборства».

По его словам, по-прежнему является актуальным в Беларуси вопрос противодействия террористической и экстремистской угрозам.

"По-прежнему актуальным является вопрос противодействия террористической и экстремистской угрозам. Больше, чем когда-либо в предыдущие годы. Меня интересует, как обеспечивается принцип неотвратимости ответственности, а также какие меры планируют принять МВД, другие государственные органы для раскрытия и предупреждения таких преступлений", - сказал Лукашенко на совещании в Минске.