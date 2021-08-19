Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 465210 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 августа 2021 года выросло до 465210 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 3649 человек.

Выздоровели и выписаны 459210 (+1528) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3649 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1355 человек (6,62% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7603034 (+20457) теста на коронавирус.