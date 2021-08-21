Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 468415 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 августа 2021 года выросло до 468415 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3670 человек.

Выздоровели и выписаны 462244 (+1431) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3670 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1467 человек (7,94% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7641817 (+18457) тестов на коронавирус.