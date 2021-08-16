Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 462197 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 августа 2021 года выросло до 462197 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 3613 человек.

Выздоровели и выписаны 456193 (+672) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3613 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 894 человека (6,98% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7554830 (+12795) тестов на коронавирус.