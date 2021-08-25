Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 472852 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 августа 2021 года выросло до 472852 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3712 человека.

Выздоровели и выписаны 466332 (+1305) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3712 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1357 человек (6,63% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7700372 (+20452) теста на коронавирус.