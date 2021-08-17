Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 462794 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 августа 2021 года выросло до 462794 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 3625 человек.

Выздоровели и выписаны 456666 (+473) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3625 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 597 человек (9,68% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7560996 (+6166) тестов на коронавирус.