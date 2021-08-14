Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 459998 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 августа 2021 года выросло до 459998 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3593 человек.

Выздоровели и выписаны 454103 (+1079) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3593 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1151 человека (6,18% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7521634 (+18610) теста на коронавирус.