Число смертей от COVID-19 в Беларуси превысила 3000 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 июня 2021 года выросло до 407 748 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3006 человек.

Выздоровели и выписаны 400 513 (+964) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3006 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 887 человек (5.06% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 572 741 (+17 527) тест на коронавирус.