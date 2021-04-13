Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 337635 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 апреля 2021 года выросло до 337635 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2373 человек.

Выздоровели и выписаны 327848 (+761) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2373 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 754 человека (9,78% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5570822 (+7705) теста на коронавирус.