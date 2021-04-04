Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 327304 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 апреля 2021 года выросло до 327304 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2285 человек.

Выздоровели и выписаны 318033 (+1384) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2285 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1239 человек (6,57% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5443694 (+18850) теста на коронавирус.