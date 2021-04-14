Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 338801 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 апреля 2021 года выросло до 338801 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2383 человек.

Выздоровели и выписаны 329135 (+1287) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2383 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1166 человек (6,18% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5589696 (+18874) тестов на коронавирус.