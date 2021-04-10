Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 334863 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 апреля 2021 года выросло до 334863 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2344 человек.

Выздоровели и выписаны 325108 (+1360) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2344 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1433 человека (7,65% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5535400 (+18718) тестов на коронавирус.