Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 336881 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 апреля 2021 года выросло до 336881 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2363 человек.

Выздоровели и выписаны 327087 (+600) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2363 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 843 человека (9,18% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5563117 (+9180) тестов на коронавирус.