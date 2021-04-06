Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 329258 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 6 апреля 2021 года выросло до 329258 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2304 человек.

Выздоровели и выписаны 319601 (+845) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2304 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 968 человек (12,39% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5460932 (+7809) теста на коронавирус.