Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 261859 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 февраля 2021 года выросло до 261859 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1811 человек.

Выздоровели и выписаны 250078 (+2014) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1811 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1799 человек (13,53% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4607072 (+13288) теста на коронавирус.