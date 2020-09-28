В ВОЗ считают, что коронавирус может стать сезонной инфекцией

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге не исключил, что коронавирус может стать сезонной инфекцией.

"Это возможно. Честно говоря, не знаю, когда это может случиться, но я оптимист. Это значит, что я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему", - сказал Клюге в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Клюге также сказал, что ВОЗ пока не располагает данными, является ли происхождение коронавируса естественным или искусственным, исследования по этой теме еще продолжаются.

"Исследования продолжаются, и, конечно, очень важно это выяснить. Но сейчас я не могу сказать ничего более, чтобы не подвергать опасности сам процесс. Самое главное, что ВОЗ участвует в этом", - отметил Клюге.

Говоря о возможности возникновения новой пандемии, глава Европейского бюро подчеркнул: "Вопрос только в том, когда. Эту пандемию ВОЗ тоже предсказывала и все же была застигнута врасплох. Поэтому вопрос не в том, будет ли другая пандемия, но как лучше к ней подготовиться".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 32,8 млн человек, свыше 994 тыс. умерли.