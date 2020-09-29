В мире число заражений коронавирусом превысило 33,55 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 33552166 (+246144 за сутки) по данным Worldometer на 7:16 29 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1006379 (+3990) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7664838 (-1337) человек, из них 65318 (+189) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 24880949 (+243491) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7361611 (+37418) случаями заражения, Индия – 6143019 (+69671), Бразилия – 4748327 (+16018), Россия – 1159573 (+8135) и Колумбия – 818203 (+5147). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 69671, США – 37418, Бразилия – 16018, Аргентина – 11807, Россия – 8135. Беларусь (337) – на 57 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 209808, Бразилия – 142161, Индия – 96351, Мексика – 76430 и Великобритания – 42001. Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 777, Бразилия – 385, Аргентина – 364, США – 355, Иран – 190. Беларусь – на 57 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 77946 случаев заражения коронавирусом и 822 смерти.