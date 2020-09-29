Последнее обновление: 29.09.2020 09:28

Генсек ООН назвал «ошеломляющей» отметку в 1 млн погибших от коронавируса

Мировая статистика погибших от коронавирусной инфекции, которая перевалила за 1 млн, является «ошеломляющей» и «ужасающей» вехой.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РБК.

«Наш мир достиг ужасающей вехи: потеря миллиона человек из-за COVID-19. Это ошеломляющая цифра», — сообщил он.

Гутерриш попросил не забывать, что статистика состоит из жизней реальных людей, которые приходились кому-то родными, друзьями и коллегами. «Пусть память о потере стольких жизней позволит нам никогда не забывать, что наше будущее зависит от солидарности, от объединения людей и наций», — сказал он.

Генсек выразил уверенность в том, что несмотря на жестокость пандемии, человечество сумеет преодолеть этот вызов, если будет учиться на своих ошибках. «Важно ответственное лидерство. Важна наука. Важно сотрудничество», — отметил он. Гутерриш указал на необходимость продолжать соблюдать профилактические меры против коронавируса.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование