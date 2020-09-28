В мире число заражений коронавирусом превысило 33,3 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 33306022 (+258981 за сутки) по данным Worldometer на 6:46 28 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1002389 (+4104) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7666175 (+21388) человек, из них 65129 (-231) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 24637458 (+233489) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7321343 (+33782) случаями заражения, Индия – 6073348 (+82767), Бразилия – 4732309 (+14194), Россия – 1151438 (+7867) и Колумбия – 813056 (+7018). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 82767, США – 33782, Бразилия – 14194, Франция – 11123, Аргентина – 8841. Беларусь (320) – на 62 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 209453, Бразилия – 141776, Индия – 95574, Мексика – 76243 и Великобритания – 41988. Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1040, Мексика – 399, Бразилия – 335, США – 276, Аргентина – 206. Беларусь – на 53 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 77609 случаев заражения коронавирусом и 818 смертей.