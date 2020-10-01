В мире число заражений коронавирусом превысило 34,15 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 34156587 (+312244 за сутки) по данным Worldometer на 6:19 1 октября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1018789 (+6128) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7710638 (+27359) человек, из них 65905 (-72) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 25427160 (+278757) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7447282 (+40929) случаями заражения, Индия – 6310267 (+86748), Бразилия – 4813586 (+33269), Россия – 1176286 (+8481) и Колумбия – 829679 (+5637). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 86748, США – 40929, Бразилия – 33269, Аргентина – 14392, Франция – 12845. Беларусь (371) – на 62 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 211740, Бразилия – 143962, Индия – 98708, Мексика – 77163 и Великобритания – 42143. Беларусь – на 60 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1179, США – 955, Бразилия – 952, Мексика – 560, Аргентина – 418. Беларусь – на 60 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 78631 случай заражения коронавирусом и 833 смерти.