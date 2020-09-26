В мире число заражений коронавирусом превысило 32,76 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 32762790 (+348906 за сутки) по данным Worldometer на 6:33 26 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 993462 (+5720) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7594462 (+96902) человек, из них 63876 (+538) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 24174866 (+246284) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7244184 (+53629) случаями заражения, Индия – 5901571 (+85468), Бразилия – 4692579 (+32670), Россия – 1136048 (+7212) и Колумбия – 798317 (+7494). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 85468, США – 53629, Бразилия – 32670, Франция – 15797, Аргентина – 12969. Беларусь (306) – на 64 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 208440, Бразилия – 140709, Индия – 93410, Мексика – 75439 и Великобритания – 41936. Беларусь – на 59 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1093, США – 895, Бразилия – 826, Мексика – 490, Аргентина – 442. Беларусь – на 58 (-9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 76957 случаев заражения коронавирусом и 807 смертей.