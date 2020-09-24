В мире число заражений коронавирусом превысило 32,09 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 32094034 (+310358 за сутки) по данным Worldometer на 6:37 24 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 981962 (+6491) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7435723 (+28315) человек, из них 62378 (+295) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 23676349 (+275552) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7139553 (+41616) случаями заражения, Индия – 5730184 (+89688), Бразилия – 4627780 (+32445), Россия – 1122241 (+6431) и Колумбия – 784268 (+6731). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 89688, США – 41616, Бразилия – 32445, Франция – 13072, Аргентина – 12625. Беларусь (253) – на 66 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 206593, Бразилия – 139065, Индия – 91173, Мексика – 74348 и Великобритания – 41862. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1152, США – 1112, Бразилия – 906, Мексика – 651, Аргентина – 424. Беларусь – на 59 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 76357 случаев заражения коронавирусом и 796 смертей.