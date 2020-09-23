В мире число заражений коронавирусом превысило 31,78 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 31783676 (+301077 за сутки) по данным Worldometer на 7:47 23 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 975471 (+6173) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7407408 (+4192) человек, из них 62083 (+251) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 23400797 (+290712) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7097937 (+35696) случаями заражения, Индия – 5640496 (+80391), Бразилия – 4595335 (+35252), Россия – 1115810 (+6215) и Колумбия – 777537 (+7102). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 80391, США – 35696, Бразилия – 35252, Аргентина – 12027, Испания – 10799. Беларусь (206) – на 71 (-7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 205471, Бразилия – 138159, Индия – 90021, Мексика – 73697 и Великобритания – 41825. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1056, США – 969, Бразилия – 809, Аргентина – 470, Испания – 241. Беларусь – на 55 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 76104 случая заражения коронавирусом и 791 смерть.