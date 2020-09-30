В мире число заражений коронавирусом превысило 33,84 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 33844343 (+292177 за сутки) по данным Worldometer на 8:26 30 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1012661 (+6282) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7683279 (+18441) человек, из них 65977 (+659) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 25148403 (+267454) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7406146 (+44227) случаями заражения, Индия – 6223519 (+80500), Бразилия – 4780317 (+31990), Россия – 1167805 (+8232) и Колумбия – 824042 (+5839). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 80500, США – 44227, Бразилия – 31990, Аргентина – 13477, Испания – 9906. Беларусь (314) – на 63 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 210785, Бразилия – 143010, Индия – 97529, Мексика – 76603 и Великобритания – 42072. Беларусь – на 60 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1178, США – 977, Бразилия – 849, Аргентина – 406, Иран – 207. Беларусь – на 59 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 78260 случаев заражения коронавирусом и 828 смертей.