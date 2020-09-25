В мире число заражений коронавирусом превысило 32,41 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 32413884 (+319850 за сутки) по данным Worldometer на 6:50 25 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 987742 (+5780) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7497560 (+61837) человек, из них 63338 (+960) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 23928582 (+252233) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7185471 (+45355) случаями заражения, Индия – 5816103 (+85919), Бразилия – 4659909 (+32129), Россия – 1128836 (+6595) и Колумбия – 790823 (+6555). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 85919, США – 45355, Бразилия – 32129, Франция – 16096, Аргентина – 13467. Беларусь (294) – на 66 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 207538, Бразилия – 139883, Индия – 92317, Мексика – 74949 и Великобритания – 41902. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1144, США – 942, Бразилия – 818, Мексика – 601, Аргентина – 390. Беларусь – на 49 (+10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 76651 случай заражения коронавирусом и 802 смерти.