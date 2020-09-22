В мире число заражений коронавирусом превысило 31,48 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 31482599 (+251126 за сутки) по данным Worldometer на 6:37 22 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 969298 (+4233) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7403216 (-40934) человек, из них 61832 (+594) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 23110085 (+287827) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7046216 (+36372) случаями заражения, Индия – 5560105 (+74493), Бразилия – 4560083 (+15454), Россия – 1109595 (+6196) и Перу – 772896 (+4001). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 74493, США – 36372, Бразилия – 15454, Аргентина – 8782, Россия – 6196. Беларусь (224) – на 64 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 204506, Бразилия – 137350, Индия – 88965, Мексика – 73493 и Великобритания – 41788. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1056, Бразилия – 455, Аргентина – 429, США – 388, Мексика – 235. Беларусь – на 54 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 75898 случаев заражения коронавирусом и 785 смертей.