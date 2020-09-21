В мире число заражений коронавирусом превысило 31,23 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 31231473 (+240172 за сутки) по данным Worldometer на 6:42 21 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 965065 (+3604) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7444150 (+2136) человек, из них 61238 (-172) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 22822258 (+234432) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 7004768 (+33344) случаями заражения, Индия – 5485612 (+87382), Бразилия – 4544629 (+16282), Россия – 1103399 (+6148) и Колумбия – 765076 (+6678). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 87382, США – 33344, Бразилия – 16282, Франция – 10569, Аргентина – 8431. Беларусь (213) – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 204118, Бразилия – 136895, Индия – 87909, Мексика – 73258 и Великобритания – 41777. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1135, Мексика – 455, Бразилия – 330, США – 294, Аргентина – 254. Беларусь – на 58 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 75674 случая заражения коронавирусом и 780 смертей.