В мире число заражений коронавирусом превысило 30,99 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 30991301 (+305902 за сутки) по данным Worldometer на 8:57 20 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 961461 (+5731) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7442014 (+41691) человек, из них 61410 (+111) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 22587826 (+258480) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6967403 (+42533) случаями заражения, Индия – 5398230 (+92755), Бразилия – 4528347 (+30913), Россия – 1097251 (+6065) и Перу – 762865 (+6453). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 92755, США – 42533, Бразилия – 30913, Франция – 13498, Аргентина – 9276. Беларусь (231) – на 65 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 203824, Бразилия – 136565, Индия – 86774, Мексика – 72803 и Великобритания – 41759. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1149, Бразилия – 708, США – 657, Мексика – 624, Колумбия – 189. Беларусь – на 59 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 75461 случай заражения коронавирусом и 776 смертей.