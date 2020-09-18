В мире число заражений коронавирусом превысило 30,34 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 30349591 (+315083 за сутки) по данным Worldometer на 6:26 18 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 950555 (+5463) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7360448 (+72023) человек, из них 61129 (-115) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 22038588 (+237597) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6874596 (+46295) случаями заражения, Индия – 5212686 (+96793), Бразилия – 4457443 (+35757), Россия – 1085281 (+5762) и Перу – 750098 (+5698). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 96793, США – 46295, Бразилия – 35757, Аргентина – 12701, Испания – 11291. Беларусь (224) – на 67 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 202213, Бразилия – 135031, Индия – 84404, Мексика – 71978 и Великобритания – 41705. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1174, США – 879, Бразилия – 857, Аргентина – 344, Мексика – 300. Беларусь – на 63 (-12) месте.

В Беларуси официально подтверждены 74987 случаев заражения коронавирусом и 771 смерть.