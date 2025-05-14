Армения вместо российского оружия закупает его у Индии и Франции

Армения на фоне войны России против Украины отказалась от закупок российского оружия и начала покупать вооружение у Индии и Франции. Об этом пишет издание "Ведомости".

Так, в 2022-2023 годах Ереван заключил с Нью-Дели оборонные контракты на более чем $1,5 млрд, а с Парижем в 2023-2024 годах - на $250 млн.

В то же время последнее оборонное соглашение Армении с Россией на сумму $400 млн было подписано еще в 2021 году и до сих пор не выполнено в полном объеме.

В частности, у Индии Армения закупила 214-миллиметровые ракетные системы залпового огня Pinaka, 155-миллиметровые артиллерийские установки ATAGS, противовоздушные системы ZADS, ПВО Akash-1S, а также противотанковые ракетные комплексы "Конкурс", которые производятся по российской лицензии.

Франция, со своей стороны, поставит Армении три радара GroundMaster 200, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral 3 и самоходные артиллерийские установки Caesar.

Согласно оценке Стокгольмского института исследования проблем мира (SPIRI), доля России в импорте вооружений Армении в 2011-2020 годах доходила до 94%. Но к 2024 году она упала до 10%, отмечал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Благодаря поставкам оружия из Индии и Франции Ереван снижает политическую зависимость от России, говорит политолог, специалист по Кавказу Артур Атаев. По его словам, это долгосрочная стратегия, однако она не предусматривает окончательного разрыва отношений с Москвой в военной сфере.