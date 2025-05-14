Евросоюз вводит антироссийские санкции сразу в нескольких направлениях

Послы стран ЕС дали зеленый свет 17-му пакету ограничений за нападение на Украину, а также достигли предварительной договоренности о санкциях за дестабилизацию Россией обстановки в странах ЕС, применение химического оружия в Украине и нарушения прав человека.

Все принятые 14 мая решения будут окончательно утверждены министрами иностранных дел во вторник, 29 мая.

В рамках 17-го пакета в черный список ЕС будут внесены еще 200 судов российского «теневого флота», их число тем самым может превысить 340. Кроме того, в него попадут еще около 30 компаний, замешанных в уклонении от санкций, особенно в отношении товаров двойного назначения, а также 75 лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Тот факт, что Россия отдает приказы о проведении актов дестабилизации на территории ЕС, известен давно. Вводя санкции, Брюссель, однако, приводит конкретные примеры, включая нападение на автомобиль министра внутренних дел Эстонии, глушение сигналов GPS, а также мониторинг подводных кабелей с последующим их повреждением. Цель таких действия, как отмечается, заключается в том, чтобы посеять страх, панику и создать напряженность. По решению ЕС, лица, ответственные за эти и подобные действия, а также за распространение дезинформации, будут занесены в черный список с запретом на въезд в ЕС, а их активы будут заблокированы.

ЕС также введет дополнительные санкции за применение химического оружия в Украине. Под ограничения попадут специализированные подразделения российской армии и научно-исследовательские центры, работающие над химическим оружием. ЕС впервые введет подобные санкции, сославшись на доклады Организации по запрещению химического оружия от ноября 2024 года и февраля текущего года.

Третий тип санкций — за нарушения прав человека: в черный список ЕС будут добавлены 28 судей и прокуроров, ответственные за смерть российского оппозиционера Алексея Навального и осуждение противников войны в Украине.