Последнее обновление: 16.05.2025 17:21

Президент Литвы утвердил выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Эту информацию подтвердил советник литовского президента Ридас Ясюленис

Документы должны поступить к генеральному секретарю ООН в ближайшее время, сообщают литовские СМИ.

Выход из конвенции вступит в силу через шесть месяцев после представления генсека ООН соответствующего документа.

Напомним, 8 мая Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.

В этот же день руководительница Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене объявила, что страна готовится к производству и приобретению противопехотных мин.



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