Евросоюз не намерен импортировать российские энергоносители ни сейчас, ни в будущем. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в Варшаве перед началом неформальной встречи европейских министров энергетики, которая проходит под эгидой польского председательства в ЕС.

«Через «дорожную карту», которую Европейская комиссия представила на прошлой неделе, мы говорим, что мы больше не будем подвергаться шантажу со стороны России, мы больше не позволим превращать энергию в оружие против нас, и мы больше не будем косвенно пополнять путинскую «копилку войны». Именно поэтому мы приняли решение завершить импорт российских энергоносителей. Это чрезвычайно важно для нашей собственной безопасности, а также для нашей солидарности с Украиной. Это то, что стоит на повестке дня», - сказал представитель Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос об отношении к контактам между США и Россией в контексте окончания войны в Украине и о спекуляциях о вероятности возобновления импорта российского газа в Европу, еврокомиссар подчеркнул, что ни сейчас, ни в будущем ЕС не намерен импортировать «ни одной молекулы» российских энергоносителей.

«Это очень четкий сигнал с нашей стороны. Мы не хотим импортировать какие-либо молекулы в будущем. Для нас это очень четкая «дорожная карта» по искоренению зависимости, и она не зависит от продолжающихся переговоров. Европейский Союз очень ясно говорит об этом – мы не хотим получать энергию из России в будущем. Мы не хотим этого сейчас, и у нас не будет этого желания после (достижения) мира», - подчеркнул Йоргенсен.

Как сообщалось, 6 мая Еврокомиссия представила «дорожную карту» по избавлению от зависимости от российских энергоносителей. В частности, он предусматривает правовые инструменты для расторжения долгосрочных контрактов европейских компаний с Россией и полного избавления от импорта российского газа в Европу к 2027 году.