Парламентские выборы в Чехии состоятся 3 и 4 октября 2025 года

Выборы в нижнюю палату парламента состоятся 3 и 4 октября 2025 года. Такое решение принял президент Петр Павел, сообщается на сайте пресс-службы администрации президента.

После опубликования решения в Своде законов в Чешской Республике официально начнется избирательная кампания.

До 29 июля политические партии должны будут выдвинуть списки своих кандидатов. Региональные власти примут решение об их допуске к выборам не позднее 15 августа.

Впервые дистанционно проголосовать смогут чехи, проживающие за рубежом, если они будут зарегистрированы в списках избирателей в посольстве страны проживания не позднее 24 августа.