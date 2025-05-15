Париж готов к переговорам о размещении французского ядерного оружия в других странах

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил о готовности к переговорам о размещении французского ядерного оружия в других европейских странах.

Заявление французского президента прозвучало на фоне переговоров с Германией, Польшей и рядом других европейских стран о возможности распространить на них защиту, обеспечиваемую французскими силами ядерного сдерживания, сообщила газета Financial Times.

Такие шаги рассматриваются как реакция на возможное желание президента США Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Европе.

По словам Макрона, условиями Франции на переговорах является то, что Париж не будет платить за безопасность других стран, размещение французского ядерного оружия в других странах не должно подрывать способность Франции защищать себя и решение об использовании этого оружия будет приниматься исключительно президентом Франции.

"Я очень официально определю рамки [переговоров о французском ядерном оружии] в последующие недели и месяцы, но мы уже запустили процесс с упомянутыми мной оговорками", - сказал Макрон.

На протяжении десятилетий основным гарантом европейской безопасности выступали США. Размещенные в Европе американские ядерные бомбы остаются под американским контролем, но их носителями являются военные самолеты Бельгии, Германии, Греции, Италии, Нидерландов и Турции.

Французский ядерный арсенал значительно меньше американского и не может предложить тот же уровень защиты.