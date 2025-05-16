Последнее обновление: 16.05.2025 15:11

В Молдове разместится консультативная группа Бундесвера

В Молдове разместится консультативная группа Бундесвера. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Молдовы, это предусматривает подписанное накануне в Берлине молдавско-германское межправительственное соглашение о программе помощи и размещении консультативной группы Бундесвера в Молдове.

"Подписание соглашения является важным шагом в углублении нашего стратегического партнерства с Германией. Благодаря оказанной поддержке мы сможем ускорить процесс модернизации нашей системы обороны, включая обновление инфраструктуры, улучшение условий службы и размещения военнослужащих, а также повышение привлекательности военной службы в обществе", - сказал Носатый, выразив признательность Германии "за прочное сотрудничество и постоянную открытость".

В Берлине министр принял участие в организованном ООН мероприятии по вопросам участия в миротворческих операциях.



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