Финляндия перейдет на европейскую железнодорожную колею

Финляндия планирует перейти на европейскую железнодорожную колею. Правительство должно принять решение об этом до 27 июля. Об этом во вторник заявила министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне.

По ее словам, нововведение направлено на повышение безопасности грузов и военной мобильности, а также развитие трансграничных связей со Швецией и Норвегией, передает Yle.

Ранне отметила, что речь идет о совместном проекте Европы и НАТО.

Министр сообщила, что работы могут начаться не ранее 2030-х годов.

Проект потребует значительных средств, однако ЕС на 50% сможет поддержать разработку и примерно на 30% строительство.

Министры транспорта Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Дании встретились во вторник, 13 мая, в Хельсинки.

"Важно, чтобы страны Северной Европы сотрудничали, даже когда речь идет о вопросах логистики, причем не только военной, но и гражданской", – заявила Ранне на пресс-конференции.