Сейм Литвы ужесточает ответственность за нарушение международных санкций

Сейм Литвы расширил уголовную и административную ответственность за любые нарушения или обход международных санкций.
В четверг парламент 87 голосами одобрил поправки к закону о международных санкциях, согласно которым противоправным поведением будет признаваться и нарушение, совершенное по неосторожности.
Поправки также уточняют, какие действия недопустимы в случае замораживания экономических ресурсов, и разъясняют понятие «замораживание средств».
Нарушением международных санкций будет считаться незаконное поведение, нарушающее действующие в Литве международные санкции. К таким нарушениям относятся, например, предоставление доступа к средствам или экономическим ресурсам лицам, находящимся под санкциями, незамороженное имущество, оказание услуг и прочее.
За распоряжение ограниченными активами, предоставление запрещенных услуг или попытки изменить границы Литвы будет грозить до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, вносятся положения о специальной защите для информаторов, сообщающих о нарушениях международных санкций, пишут литовские СМИ.