Последнее обновление: 17.09.2020 10:36

Генсек ООН заявил о выходе ситуации с коронавирусом из-под контроля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля.

«Вспышка вышла из-под контроля и все еще остается вне его», — сказал Гутерриш на пресс-конференции, указав, что вскоре число жертв от COVID-19 превысит отметку в 1 млн человек.

Говоря о разработке вакцины, Гутерриш констатировал, что от пандемии нет панацеи.

«Одна вакцина не может решить этот кризис и уж точно не в ближайшем будущем», — считает генсек.

Гутерриш предложил рассматривать вакцину как «глобальное общественное благо», которое должно быть доступно для всех, но для этого требуется «качественный скачок в финансировании», передает РБК.

Люди должны быть готовы к вакцинации, однако распространение дезинформации о вакцинах порождает нерешительность в отношении вакцинации и «дикие теории заговора». «Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертоносную дезинформацию», — отметил генсек ООН.

Он также повторил свой призыв к глобальному прекращению огня, признав коронавирус «угрозой глобальной безопасности номер один в современном мире».

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