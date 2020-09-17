Последнее обновление: 17.09.2020 10:36

В мире число заражений коронавирусом превысило 30,03 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 30034508 (+309590 за сутки) по данным Worldometer на 6:31 17 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 945092 (+5907) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7288425 (+41801) человек, из них 61244 (+329) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 21800991 (+261882) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6828301 (+40154) случаями заражения, Индия – 5115893 (+97859), Бразилия – 4421686 (+37387), Россия – 1079519 (+5670) и Перу – 744400 (+6380). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 97859, США – 40154, Бразилия – 37387, Аргентина – 11674, Испания – 11193. Беларусь (211) – на 69 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 201348, Бразилия – 134174, Индия – 83230, Мексика – 71678 и Великобритания – 41684. Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1151, Индия – 1139, Бразилия – 967, Мексика – 629, Аргентина – 264. Беларусь – на 51 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 74763 случая заражения коронавирусом и 767 смертей.

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