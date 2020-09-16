В мире число заражений коронавирусом превысило 29,72 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 29724918 (+279230 за сутки) по данным Worldometer на 6:33 16 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 939185 (+6441) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7246624 (+13513) человек, из них 60915 (+117) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 21539109 (+259276) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6788147 (+36447) случаями заражения, Индия – 5018034 (+91120), Бразилия – 4384299 (+34755), Россия – 1073849 (+5529) и Перу – 738020 (+4160). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 91120, США – 36447, Бразилия – 34755, Аргентина – 11892, Испания – 9437. Беларусь (192) – на 68 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 200197, Бразилия – 133207, Индия – 82091, Мексика – 71049 и Великобритания – 41664. Беларусь – на 57 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1283, США – 1197, Бразилия – 1090, Мексика – 228, Аргентина – 185. Беларусь – на 57 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 74552 случая заражения коронавирусом и 761 смерть.