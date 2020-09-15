В мире число заражений коронавирусом превысило 29,44 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 29445688 (+263083 за сутки) по данным Worldometer на 7:05 15 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 932744 (+4463) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7233111 (+5950) человек, из них 60798 (+331) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 21279833 (+252670) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6749289 (+38072) случаями заражения, Индия – 4926914 (+81911), Бразилия – 4349544 (+19089), Россия – 1068320 (+5509) и Перу – 733860 (+4241). Беларусь – на 46 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 81911, США – 38072, Бразилия – 19089, Аргентина – 9909, Франция – 6158. Беларусь (187) – на 68 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 199000, Бразилия – 132117, Индия – 80808, Мексика – 70821 и Великобритания – 41637. Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1054, США – 480, Бразилия – 454, Аргентина – 315, Филлиппины – 259. Беларусь – на 52 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 74360 случаев заражения коронавирусом и 756 смертей.