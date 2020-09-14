Последнее обновление: 14.09.2020 06:57

В мире число заражений коронавирусом превысило 29,18 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 29182605 (+238453 за сутки) по данным Worldometer на 6:47 14 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 928281 (+3704) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7227161 (+20178) человек, из них 60467 (-418) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 21027163 (+214571) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6708458 (+31857) случаями заражения, Индия – 4845003 (+93215), Бразилия – 4330455 (+14597), Россия – 1062811 (+5449) и Перу – 729619 (+6787). Беларусь – на 45 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 93215, США – 31857, Бразилия – 14597, Аргентина – 9056, Колумбия – 7355. Беларусь (198) – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 198520, Бразилия – 131663, Индия – 79754, Мексика – 70604 и Великобритания – 41628. Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1140, Мексика – 421, США – 392, Бразилия – 389, Колумбия – 190. Беларусь – на 45 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 74173 случая заражения коронавирусом и 750 смертей.

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