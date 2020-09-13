В мире число заражений коронавирусом превысило 28,94 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 28944152 (+284537 за сутки) по данным Worldometer на 8:30 13 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 924577 (+4862) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7206983 (+53064) человек, из них 60885 (-10) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 20812592 (+226611) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6676601 (+39282) случаями заражения, Индия – 4751788 (+94409), Бразилия – 4315858 (+31880), Россия – 1057362 (+5488) и Перу – 722832 (+6162). Беларусь – на 45 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 94409, США – 39282, Бразилия – 31880, Аргентина – 10776, Франция – 10561. Беларусь (191) – на 65 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 198128, Бразилия – 131274, Индия – 78614, Мексика – 70183 и Великобритания – 41623. Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1108, Бразилия – 800, США – 707, Мексика – 534, Колумбия – 216. Беларусь – на 45 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 73975 случаев заражения коронавирусом и 744 смерти.