В мире число заражений коронавирусом превысило 28,65 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 28659615 (+334744 за сутки) по данным Worldometer на 7:39 12 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 919715 (+5802) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7153919 (+82725) человек, из них 60895 (+142) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 20585981 (+246217) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6636247 (+46600) случаями заражения, Индия – 4657379 (+97654), Бразилия – 4283978 (+44215), Россия – 1051874 (+5504) и Перу – 716670 (+6603). Беларусь – на 45 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 97654, США – 46600, Бразилия – 44215, Аргентина – 11507, Франция – 9406. Беларусь (193) – на 68 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 197421, Бразилия – 130474, Индия – 77506, Мексика – 69649 и Великобритания – 41614. Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1202, США – 1094, Бразилия – 899, Мексика – 554, Колумбия – 243. Беларусь – на 46 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 73784 случая заражения коронавирусом и 738 смертей.